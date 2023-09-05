После принятия нового закона Турция может стать мировой киностолицей

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Турция не только увеличивает свою привлекательность для туристов, но и становится центром внимания для кинематографии. Однако это не означает популяризацию турецких фильмов среди наших соотечественников, а, наоборот, привлечение внимания мировых продюсеров. Режиссеры всё активнее обращают внимание на живописные пейзажи Анталии, превращая этот курорт в своего рода Голливудскую съёмочную площадку.

Фото: Openverse

Согласно данным издания Turkiye Turizm, Турция благодаря своей природной красоте и развитой технической инфраструктуре превратилась в мировую киностолицу. Например, только в 2022 году в стране было снято 224 зарубежных фильма, что составило прирост в 44% по сравнению с предыдущим годом. Министерство культуры и туризма сообщает, что в 2022 году в Турции было снято 17 художественных фильмов, включая крупные проекты, 21 сериал, 96 документальных фильмов, 2 телефильма и телепередачи, 31 рекламных роликов и 11 музыкальных клипов.

В Турции продолжаются крупные кинопроекты, среди которых оскароносный фильм "Арго", приключения "Джеймса Бонда", "Скайфолл", "Ангелы Чарли" и "Инферно". Недавно стало известно, что режиссер Гай Ричи завершил съёмки фильма "Министерство неджентльменской войны", основанные на событиях Второй мировой войны, в Анталии. Большая часть съёмок проходила на плато в Демре и в выставочном центре EXPO. Общий бюджет фильма в Турции составил около $15 миллионов.

Среди других фильмов, снятых в этой стране, стоит выделить "Операцию Фортуна" режиссера Гая Ричи с участием Джейсона Стэтхэма, одной из самых известных звёзд боевиков в мире, и "Тигр-3" с участием Салмана Хана и Катрины Кайф, выдающихся личностей болливудской индустрии.

Что же вызвало такой повышенный интерес к Турции? Оказалось, что это связано не только с живописными природными пейзажами, но и с новым законом, принятым в стране. После внесенных изменений Турция широко открыла свои двери для иностранных кинопроизводителей, предоставив им значительные преимущества в области съемок, доступа к профессиональным съемочным бригадам и освещения. Министерство культуры и туризма активно ведет переговоры по крупным кинопроектам, и ожидается, что в ближайшее время Турция станет местом съемок многих важных фильмов.

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