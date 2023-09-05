Платёжные сервисы Узбекистана приостановили переводы в Россию

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5 сентября 2023 года две крупнейшие платёжные системы Узбекистана приостановили свои услуги по переводу денежных средств за рубеж.

Фото: openverse

Пресс-служба сервиса Pay Way объявила о приостановке переводов по международным направлениям, включая переводы в Россию и из неё.

Пресс-служба системы Oson также подтвердила, что международные переводы и платежи за зарубежные услуги будут временно приостановлены с 5 сентября. Они принесли извинения за любые причиненные неудобства, о чем говорится в официальном Telegram-канале компании.

Согласно пресс-релизам, решение об отключении этих услуг было принято в соответствии с директивой Центрального банка Узбекистана.

Ранее Центральный банк Узбекистана опубликовал статистику, свидетельствующую о значительном увеличении объема денежных переводов в Узбекистан из России. В 2022 году этот объём вырос в 2,6 раза, достигнув 14,5 миллиарда долларов, что составляет 85% всех международных переводов в страну.

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