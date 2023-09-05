Киев не собирается идти на какие-либо уступки в пользу Москвы в рамках дальнейшей реализации зерновой инициативы. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, Киев и Анкара обсудили вопросы, связанные со сделкой, после переговоров президента РФ Владимира Путина с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как пояснил дипломат в эфире телемарафона, официальный Киев дал понять, что продолжит и дальше отстаивать "все принципиальные позиции", в том числе по вопросам санкций в отношении России. Он назвал такую позицию "справедливой".
Кроме того, Кулеба намекнул на возможный телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с Эрдоганом. Когда Киев детально ознакомится с позицией Турции, будут утверждены определённые решения, заключил дипломат.
Лидер РФ Владимир Путин после переговоров с турецким коллегой заявил, что Москва не против возвращения в зерновую инициативу, однако сначала другие участники договорённостей должны выполнить требования, обозначенные Россией.
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