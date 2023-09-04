Кулеба: путь к мирному урегулированию конфликта лежит через поле боя

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал возможность мирного урегулирования украинского конфликта.

Фото: "220222-D-BN624-0106" by U.S. Secretary of Defense is licensed under CC BY 2.0.

Своё мнение Кулеба высказал на встрече послов в Вене, подключившись к мероприятию посредством видеосвязи.

"Ни одна страна в мире не хочет мира больше, чем Украина", — подчеркнул Кулеба.

Дипломат отметил, что украинский конфликт относится к разряду таких, которые невозможно отнести к рядовым территориальным разногласиям.

По мнению Кулебы, если стороны конфликта просто начнут переговоры, это ни к чему не приведёт.

"Путь к дипломатии лежит через поле боя", — добавил Кулеба.

Министр напомнил, что Киев стремится к "справедливому прочному миру", который достижим только через "формулу Зеленского", требующего вернуть Украине границы 1991 года.