Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал возможность мирного урегулирования украинского конфликта.
Своё мнение Кулеба высказал на встрече послов в Вене, подключившись к мероприятию посредством видеосвязи.
"Ни одна страна в мире не хочет мира больше, чем Украина", — подчеркнул Кулеба.
Дипломат отметил, что украинский конфликт относится к разряду таких, которые невозможно отнести к рядовым территориальным разногласиям.
По мнению Кулебы, если стороны конфликта просто начнут переговоры, это ни к чему не приведёт.
"Путь к дипломатии лежит через поле боя", — добавил Кулеба.
Министр напомнил, что Киев стремится к "справедливому прочному миру", который достижим только через "формулу Зеленского", требующего вернуть Украине границы 1991 года.
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