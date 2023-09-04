Шольцу первую помощь при травме оказали его охранники

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц впервые появился на публичном мероприятим после получения травмы и заявил, что его самочувствие хорошее. Эту информацию сообщает агентство DPA.

Фото: rambler.ru

Во время посещения религиозного события в Берлине, глава правительства ответил на вопросы журналистов, сказав: "Все хорошо".

Ранее, 2 сентября, газета Frankfurter Rundschau сообщила о травме канцлера, полученной им в результате падения во время занятий спортом. Согласно информации СМИ, Шольц споткнулся во время бега и не успел защититься, но находившиеся рядом охранники оказали ему первую помощь.

4 сентября, канцлер Шольц опубликовал первое фото после получения травмы, на котором видно, что у него на правом глазу находится повязка и есть ссадины на лице. На мероприятии в Берлине Шольц также был с повязкой на правом глазу, что подтверждает его возвращение к публичным обязанностям.

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