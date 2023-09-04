Продвижение российской армии на Украине очевидно, и если это будет нужно, она может взять под контроль Харьков. В этом уверен бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"По сути власти нужно будет бежать. Они (российкая армия. — Прим. Ред.) пойдут и будет захвачен Харьков со всеми вытекающими последствиями", — сказал Соскин на своём YouTube-канале.
Владимир Зеленский в курсе, что украинская линия обороны под Купянском находится под угрозой прорыва российскими военными. Если так произойдёт, ВСУ ничего другого не останется, как бежать, сказал политолог.
Соскин добавил, что как бы не было неприятно Киеву это признавать, российские военные продвигаются по всей линии фронта.
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