Продвижение российской армии на Украине очевидно, и если это будет нужно, она может взять под контроль Харьков. В этом уверен бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Фото: "Artillery Fire" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.