Шольц опубликовал снимок с глазной повязкой после травмирования на пробежке

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Канцлер Германии Олаф Шольц обнародовал первый снимок после получения травмы глаза во время спортивной тренировки.

Фото: Личный аккаунт Олафа Шольца в Twitter

Политик травмировал правый глаз в субботу, 2 сентября. Судя по фотографии, теперь Шольц вынужден ходить с глазной повязкой, прикрывающей основную рану. Кроме того, под глазом канцлера видны царапины.

"Я с нетерпением жду мемов", — написал Шольц в соцсети X (бывшая Twitter*), приложив фотографию.

При этом канцлер выразил благодарность жителям Германии, которые желают ему скорейшего выздоровления.

Ранее депутат бундестага Михаэль Рот заявил, что из-за полученной травмы Шольцу пришлось отменить все мероприятия, запланированные на субботу. Предварительно, канцлер ФРГ упал в ходе пробежки и получил травму лица.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.