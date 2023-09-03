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Канцлер Германии Шольц получил травму лица во время занятий спортом

Мир

Канцлер Германии Олаф Шольц получил травму во время занятия спортом, сообщает Frankfurter Rundschau со ссылкой на главу комитета Бундестага по внешней политике от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Михаэля Рота.

Канцлер Германии Шольц получил травму лица во время занятий спортом
Фото: openverse

Сообщается, что инцидент произошел в субботу во время спортивной тренировки Шольца, в результате чего канцлер почувствовал себя нехорошо. Следовательно, все запланированные мероприятия пришлось отменить.

Канцлер планировала посетить Херинген в земле Гессен, чтобы принять участие в мероприятии, посвященном 25-летию службы Рота в качестве депутата Бундестага. Ожидалось, что во время визита Шольц проведет переговоры с Ротом и местными жителями. На это собрание зарегистрировалось около 130 человек.

По словам представителя кабинета министров Германии, Шольц упал во время пробежки, в результате чего получил травму лица. Канцлер намерен возобновить свой график работы начиная с понедельника.

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Чувствует себя не хорошо. Шольц получил травму на пробежке, - СМИ.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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