Канцлер Германии Шольц получил травму лица во время занятий спортом

Канцлер Германии Олаф Шольц получил травму во время занятия спортом, сообщает Frankfurter Rundschau со ссылкой на главу комитета Бундестага по внешней политике от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Михаэля Рота.
Сообщается, что инцидент произошел в субботу во время спортивной тренировки Шольца, в результате чего канцлер почувствовал себя нехорошо. Следовательно, все запланированные мероприятия пришлось отменить.
Канцлер планировала посетить Херинген в земле Гессен, чтобы принять участие в мероприятии, посвященном 25-летию службы Рота в качестве депутата Бундестага. Ожидалось, что во время визита Шольц проведет переговоры с Ротом и местными жителями. На это собрание зарегистрировалось около 130 человек.
По словам представителя кабинета министров Германии, Шольц упал во время пробежки, в результате чего получил травму лица. Канцлер намерен возобновить свой график работы начиная с понедельника.
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