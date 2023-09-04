Украинские солдаты боятся выходить на улицы Киева в форме ВСУ, рассказал военнопленный боевик. По его словам, киевляне принимают ВСУшников за сотрудников военкоматов, и могут "огреть бутылкой" по голове.
Как рассказал боевик, солдатам к тому же и стыдно за сотрудников военкоматов, которые угрожают, унижают и пытаются требовать с украинцев деньги. А из-за подобного положения дел, под "раздачу" может попасть и простой ВСУшник.
"Ходим только в гражданке, я даже в военкомат ходил в гражданке. Потому что я боюсь, чтоб кто-то бутылкой не огрел, подумают, что повестку несу", — рассказал украинец РИА Новости.
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