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Украинский военнопленный: в Киеве опасно ходить в форме ВСУ — "Чтобы бутылкой не огрели"

0:42
Мир

Украинские солдаты боятся выходить на улицы Киева в форме ВСУ, рассказал военнопленный боевик. По его словам, киевляне принимают ВСУшников за сотрудников военкоматов, и могут "огреть бутылкой" по голове.

Украинский военнопленный: в Киеве опасно ходить в форме ВСУ — "Чтобы бутылкой не огрели"
Фото: https://globeecho.com/tech/patreon-suspends-donation-page-for-nonprofit-giving-body-armor-to-ukrainian-army/

Как рассказал боевик, солдатам к тому же и стыдно за сотрудников военкоматов, которые угрожают, унижают и пытаются требовать с украинцев деньги. А из-за подобного положения дел, под "раздачу" может попасть и простой ВСУшник.

"Ходим только в гражданке, я даже в военкомат ходил в гражданке. Потому что я боюсь, чтоб кто-то бутылкой не огрел, подумают, что повестку несу", — рассказал украинец РИА Новости.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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