Kyodo: власти Японии выплатят рыбакам 20 млн иен из-за отказа КНР от их улова

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Японское правительство недавно обнародовало новый план помощи рыбной промышленности в ответ на решение Китая ввести эмбарго на морепродукты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо в качестве своего источника.

Фото: openverse

Китай ввел эмбарго на японские морепродукты после сброса воды с атомной электростанции "Фукусима-1" в океан. Следовательно, Китай прекратил импорт морепродуктов из Японии, что привело к значительным потерям для японских рыбаков. Стремясь уменьшить эти потери, японское правительство обязалось оказать пострадавшим рыбакам финансовую поддержку на общую сумму 20 миллиардов иен (эквивалент 137 миллионов долларов США). Этот пакет помощи также включает обязательство закупать морские гребешки у тех, чьи средства к существованию зависят от экспорта в Китай. Одновременно Японской организации внешней торговли (JETRO) поручено исследовать новые рынки, чтобы помочь рыбакам восстановить свои позиции.

Это объявление последовало за предыдущим пакетом помощи, представленным 31 августа. Премьер-министр Фумио Кисида наметил ряд мер, направленных на увеличение внутреннего потребления морепродуктов, обеспечение устойчивого производства, смягчение ущерба репутации отрасли, поиск альтернативных рынков сбыта и выплату компенсаций пострадавшим рыбакам. В общей сложности эти меры, по оценкам, составили 80 миллиардов иен.

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