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Шойгу пообещал, что зерновая сделка будет продлена, если все условия в отношении РФ выполнят

0:59
Мир

Инициатором прекращения зерновой сделки была не Россия, однако возобновить её можно в случае выполнения всех обещаний по отношению к Москве. Такое заявление сделал российский министр обороны Сергей Шойгу на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

Шойгу пообещал, что зерновая сделка будет продлена, если все условия в отношении РФ выполнят
Фото: wikimedia.org

Министр напомнил, что для организации работы зернового соглашения Россия сделала всё, что от неё зависело. Инициатором сделки стал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Шойгу отметил, что Западу проще найти и организовать новые коридоры вывоза украинского зерна, чем сделать то, что было обещано России.

"Сегодня не по нашей вине, но она остановлена. И здесь мы можем сказать только одно, что если выполнить все то, что было обещано России, то сделка будет продлена. Но оказалось, что это сделать сложнее, чем выстраивать новые коридоры, новые наземные маршруты", — сказал Шойгу.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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