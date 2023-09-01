Члены правящей партии Грузии объявили о запуске процедуры импичмента в отношении действующего руководителя страны Саломе Зурабишвили.
Эту информацию подтвердил председатель парламента, лидер "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе. Государственный деятель накануне сообщал, что Зурабишвили, нарушая конституционные нормы, осуществляет рабочие поездки в страны, визит в которые не одобряет правительство Грузии. По его словам, президент всегда должна обсуждать с кабмином подобные визиты.
"На политсовете партии мы приняли решение начать процедуру импичмента президента", — подчеркнул Кобахидзе в ходе брифинга.
Ранее правительство Грузии не одобрило поездки Зурабишвили на Украину, в ФРГ, Израиль и Объединённые Арабские Эмираты.
В июне грузинский президент заявляла, что свободный въезд граждан РФ на территорию её страны может обернуться угрозой. Она призвала контролировать всех россиян, посещающих республику.
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