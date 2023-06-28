Зурабишвили: бесконтрольный въезд россиян в Грузию может обернуться угрозой

1:05 Your browser does not support the audio element. Мир

Свободный въезд граждан РФ на территорию Грузии ставит под угрозу мирную жизнь республики: правительство России может посчитать, что россияне не защищены должны образом от внешней опасности. Такое мнение выразил президент государства Саломе Зурабишвили в интервью телеканалу CNN.

"Россияне, которые приезжают в Грузию, я повторюсь, должны контролироваться. Мы не можем просто так, не зная, кто они, допустить въезда множества россиян на территорию Грузии. <…> Мы знаем об опасностях, к которым прибегает Россия, в случае, если она посчитает, что русскоговорящие люди не защищены должным образом".

Лидер республики считает, что излишняя обеспокоенность России за своих граждан может стать "причиной интервенции".

Отметим, что Грузия занимает лидирующую позицию среди стран, куда хотят приехать россияне: более 220 тыс. граждан России посетили республику в первом квартале 2023 года.