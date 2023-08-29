Несмотря на "хотелки" Киева, США не собираются идти на прямое военное столкновение с Россией

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Несмотря на желание киевской власти, Вашингтон не собирается идти на прямое военное столкновение с Российской Федерацией.

Фото: "Andy Harris" by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.

Белый дом сейчас пытается найти путь к переговорам, заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый.

По его словам, политики США со времён Второй мировой боялись идти на прямое столкновение с русскими, и теперь США продолжают политику по отношению к РФ.

Для США Украина — это лишь предмет торга с Кремлём, уверен дипломат.

"Украина не рассматривается как член НАТО, и вообще рассматривается экономический сценарий, что цены на нефть не будут падать, могут даже вырасти. И БРИКС, который может присоединить другие страны, в том числе сильные. Этот БРИКС может расколоть мир, и это будет противостояние, чем какой-то мир", — подытожил Чалый.