Hill: в МИД Украины раскритиковали папу римского Франциска за слова о великой России

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Папа римский Франциск подвергся критике со стороны сотрудников Министерства иностранных дел Украины после слов о великой России, сообщает The Hill.

Фото: CreativeCommons

По информации издания, на встрече католической молодёжи понтифик призвал россиян не забывать о богатом наследии Петра I, Екатерины II и других правителей. Он также напомнил, что о русской культуре и человечности знают по всему миру.

Как отмечает The Hill, после этой речи на Украине стали активно критиковать папу римского. По словам официального представителя украинского МИД Олега Николенко, заявления понтифика — это "империалистическая пропаганда". Кроме того, в статье сказано, что высказыванием папы римского Франциска остались недовольны религиозные деятели на Украине.

"Папа Франциск подвергся критике за недавние комментарии, в которых он, видимо, восхвалял Российскую империю в обращении к российской католической молодёжи", — подчёркивается в материале.

Ранее папа римский заявил, что Россия является наследницей великой, просвещённой и богатой культуры.