Eminem запретил кандидату в президенты США исполнять свои произведения

Эминем запрещает кандидату в президенты от Республиканской партии Вивеку Рамасвами использовать свою музыку.

Фото: openverse

Известный рэпер Эминем запретил бизнесмену Вивеку Рамасвами, кандидату в президенты США от Республиканской партии, использовать свои музыкальные композиции во время предвыборной кампании. Сообщило об этом американское издание Politico.

Broadcast Music Inc (BMI) получила официальное сообщение от Эминема, настоящее имя которого Маршалл Б. Мазерс III, в котором он выражает свое несогласие с использованием его музыки в кампании Вивека Рамасвами. В письме говорится, что любое использование музыкальных произведений Эминема в контексте кампании "Вивек 2024" будет считаться существенным нарушением лицензионного соглашения между BMI и кампанией Рамасвами.

Ранее в августе в социальных сетях США появилось видео, на котором Вивек Рамасвами исполняет песню Эминема "Lose Yourself" на ярмарке в Айове.

"Вивек просто поднялся на сцену и начал импровизировать. К огорчению простых американцев, нам придется оставить рэперство настоящему Слим Шейди", — сказала Триша Маклафлин, представитель кампании Vivek 2024. "The Real Slim Shady" — это отсылка к песне Эминема и его альтер эго.

Это не первый случай, когда поп-звезды препятствуют использованию своих песен в избирательных кампаниях в США. В список политиков, на которых распространяется этот "музыкальный запрет", входит 45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, а также предыдущие кандидаты в президенты, такие как Митт Ромни и Сара Пэйлин. Такие артисты, как Адель, Aerosmith, The Beatles, Creedence Clearwater Revival, Элтон Джон, Рианна и The Rolling Stones, среди прочих, также запретили использование своей музыки в политических кампаниях.

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