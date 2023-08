Легионеллёз унёс 11 жизней в польском Подкарпатье, сообщили в государственной санитарной инспекции. Первый случай инфекции был выявлен 17 августа.

Фото: "Flag of Poland, Consulate General of Poland, Chicago, Illinois" by Ken Lund is licensed under CC BY-SA 2.0.