Легионеллёз унёс 11 жизней в польском Подкарпатье, сообщили в государственной санитарной инспекции. Первый случай инфекции был выявлен 17 августа.
Известно, что заболевание подтвердили у 144 жителей региона. Всего за полторы недели болезнь убила 11 человек.
"Погибшим было от 64 до 95 лет", — пишет Polsatnews.pl со ссылкой на государственного санитарного инспектора округа Жешув.
Власти отобрали пробы воды из водоёмов и городских систем водоснабжения. Как пояснил государственный санврач, вскоре результаты будут опубликованные.
Для справки:
Легионеллёз - сапронозное острое инфекционное заболевание, обусловленное различными видами микроорганизмов, относящихся к роду Legionella. Заболевание протекает с выраженной лихорадкой, общей интоксикацией, поражением лёгких, центральной нервной системы, органов пищеварения, возможно развитие синдрома полиорганной недостаточности.
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