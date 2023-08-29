В Польше из-за легионеллы умерли 11 человек

Легионеллёз унёс 11 жизней в польском Подкарпатье, сообщили в государственной санитарной инспекции. Первый случай инфекции был выявлен 17 августа.

Фото: "Flag of Poland, Consulate General of Poland, Chicago, Illinois" by Ken Lund is licensed under CC BY-SA 2.0.

Известно, что заболевание подтвердили у 144 жителей региона. Всего за полторы недели болезнь убила 11 человек.

"Погибшим было от 64 до 95 лет", — пишет Polsatnews.pl со ссылкой на государственного санитарного инспектора округа Жешув.

Власти отобрали пробы воды из водоёмов и городских систем водоснабжения. Как пояснил государственный санврач, вскоре результаты будут опубликованные.

Для справки:

Легионеллёз - сапронозное острое инфекционное заболевание, обусловленное различными видами микроорганизмов, относящихся к роду Legionella. Заболевание протекает с выраженной лихорадкой, общей интоксикацией, поражением лёгких, центральной нервной системы, органов пищеварения, возможно развитие синдрома полиорганной недостаточности.