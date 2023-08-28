Уже в трех воеводствах Польши медики выявили случаи заболевания легионеллёзом

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Случаи легионеллеза, также известного как "болезнь легионеров", продолжают распространяться в Польше - теперь они выявлены в нескольких воеводствах (провинциях), включая Любельское, Малопольское и Подкарпатское. Министерство здравоохранения страны сообщило, что было зарегистрировано 143 подтверждённых случая заражения и 9 смертей в результате этого заболевания. Вспышка возникла в городе Жешув, который является столицей Подкарпатского воеводства. Первый случай легионеллёза был выявлен в Жешуве 17 августа.

Фото: "Doctor greating patient" by hang_in_there is licensed under CC BY 2.0.

Первоначальные исследования показывают, что источником бактерии Legionella, вызывающей легионеллез, является городское водоснабжение. В качестве ответной меры кризисный штаб в Жешуве распорядился значительно усилить хлорирование воды, увеличив содержание хлора в 20 раз. Сотрудники общественного здравоохранения взяли для анализа 56 проб водопроводной воды из различных районов города.

В Любельском и Малопольском воеводствах было выявлено по одному случаю легионеллеза, и эти люди ранее находились в Жешуве.

Легионеллез — острое инфекционное заболевание, вызываемое различными микроорганизмами, относящимися к роду Legionella. Он характеризуется сильной лихорадкой, общей интоксикацией, поражением легких и центральной нервной системы, а также желудочно-кишечными симптомами.

Ранее мы сообщили, что в Жешув прибывают наёмники, убитые и раненые после российского ракетного удара по Чернигову 19 августа.

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