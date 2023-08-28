Украинский президент Владимир Зеленский выразил надежду на предоставление Киеву со стороны США гарантий безопасности по "израильской модели". Такое заявление украинский лидер сделал во время разговора с журналисткой Натальей Мосейчук.
"С Соединёнными Штатами у нас наверняка будет именно такая модель, израильская, та, где есть и оружие, и тренировки, и финансы, и тому подобное", — сообщил Зеленский.
Президент Украины уверен, что эта договорённость с Вашингтоном останется в силе, даже если нынешний лидер США Джо Байден не будет переизбран главой государства на ближайших президентских выборах. Зеленский считает, что такого рода вопросы находятся в ведении конгресса.
Ранее Зеленский сообщил, что Киев готов к длительным боевым действиям, пообещав, что они не перейдут на территорию России.
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