Захарова: Макрон один из немногих, кто трезво оценивает ситуацию в мире

1:05 Your browser does not support the audio element. Мир

То, что французский лидер Эммануэль Макрон видит ослабление влияния Запада, радует, потому что это демонстрирует его способность к реалистичной оценке происходящего в мире. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Фото: CreativeCommons

Ранее, выступая перед журналистами, Макрон обратил внимание на осложнение обстановки в мире, которая может привести к потере влияния Запада. По словам французского президента, западные страны "занимали и занимают" лидирующие позиции на мировой арене.

"Запад "занимал и занимает доминирующие позиции". Заметьте, будущее время в этой фразе отсутствует. Что свидетельствует о реалистичности оценок отдельных представителей Запада. Так держать", — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Ранее Макрон, в отличие от других западных лидеров, уже призывал к решению украинского конфликта мирным путём, предлагая обеспечить гарантии безопасности России со стороны ЕС.