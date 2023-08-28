В Москве в ближайшее время состоятся турецко-российские переговоры, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Переговоры глав МИД России и Турции состоятся в Москве в ближайшее время", — заявила Захарова.
Представитель ведомства уточнила, что основной темой встречи станет обсуждение зерновой сделки.
Россия объявила о своём выходе из зернового соглашения 17 июля. Причиной этого решения стало неисполнение Западом своей части договорённостей.
28 августа стало известно, что Турция и ООН ведут обсуждение возможностей для реализации переговоров по зерновой сделке с российской технической делегацией в Стамбуле. Об этом сообщили РИА Новости.
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