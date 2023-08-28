Financial Times: Европа рискует лишиться части урожая из-за засухи

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Дефицит воды в странах Европы, жара и засуха могут привести к потере части урожая, заявили аналитики. По их мнению, такая ситуация грозит проблемами с продовольствием.

Фото: "Pinang Tunggal Drought" by Marufish is licensed under CC BY-SA 2.0.

Кроме того, европейские политики проводят "неудачную" компанию по решению проблемы.

"Водный кризис в Европе. Запасы воды превратились в "золотой песок", — пишет Financial Times.

Как отмечают аналитики, кроме того, в Европе могут начаться протесты на фоне нехватки воды и продовольствия. Как подчеркнули авторы, спрос на пресную воду к 2030 году может возрасти на 56 процентов выше, чем страны смогут себе позволить.