Дефицит воды в странах Европы, жара и засуха могут привести к потере части урожая, заявили аналитики. По их мнению, такая ситуация грозит проблемами с продовольствием.
Кроме того, европейские политики проводят "неудачную" компанию по решению проблемы.
"Водный кризис в Европе. Запасы воды превратились в "золотой песок", — пишет Financial Times.
Как отмечают аналитики, кроме того, в Европе могут начаться протесты на фоне нехватки воды и продовольствия. Как подчеркнули авторы, спрос на пресную воду к 2030 году может возрасти на 56 процентов выше, чем страны смогут себе позволить.
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