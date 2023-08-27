Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Медведь сбежал из багажного отделения самолета в Дубае
Париж станет первым городом в Европе, где запретят аренду электросамокатов
Оползень обрушился на монастырь Шиомгвиме (VI век) в Грузии
Фанат Бэтмена попал в книгу рекордов Гинесса за свою коллекцию комиксов
Какие добавки крайне опасно принимать вместе
Минобороны: российский самолёт не дал американскому беспилотнику Reaper нарушить границу РФ над Чёрным морем
Почтальон из Вашингтона помог бездомному котенку и выиграл 717 500$ в лотерее
Хирург Гадзиян: употребление животных жиров сильно повышает риск рака
Шойгу приготовил для Киева "работинский тактический мешок"

Японцам в Китае сказали молчать или говорить тихо

2:05
Мир

В ответ на решение Японии сбросить очищенную радиоактивную воду с поврежденной атомной электростанции в Тихий океан японское правительство посоветовало своим гражданам, проживающим в Китае, вести себя сдержанно, в том числе тихо разговаривать в общественных местах. Этот шаг был предпринят после того, как Пекин подверг резкой критике действия Токио, обвинив их в эгоцентризме и нанесении ущерба окружающей среде и здоровью людей. Несмотря на тот факт, что ядерный надзорный орган Организации Объединенных Наций признал выброс воды безопасным, Китай упорствует в своем противодействии.

Японцам в Китае сказали молчать или говорить тихо
Фото: openverse

Китай усиливает свое послание посредством широкого освещения в государственных средствах массовой информации, осуждая действия Японии. Этот спор добавил напряжения к и без того сложным отношениям между двумя странами, которые были омрачены различными торговыми, геополитическими и историческими трениями.

В целях обеспечения безопасности посольство Японии в Китае разместило в пятницу на своем веб-сайте предупреждение, в котором гражданам рекомендуется быть осторожными на публике и избегать излишне громкого разговора по-японски. В рекомендации также содержался призыв к гражданам при планировании визита обращать внимание на окрестности посольства.

Между тем, японское консульство в Гонконге выпустило предупреждение о возможных протестах, связанных со сбросом воды, после демонстрации в четверг, на которой около 100 протестующих выразили свое несогласие со сбросом. 

В Южной Корее посольство Японии аналогичным образом направило уведомление своим гражданам, посоветовав им проявлять осторожность и избегать любых ненужных столкновений из-за запланированного митинга возле посольства. Южнокорейские власти задержали 16 протестующих, которые в четверг вошли в японское посольство в Сеуле в рамках акции протеста.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Япония объявила дату начала сброса воды с тритием с «Фукусимы-1»
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Юлия Высоцкая из-за диет стала похожей на своего 86-летнего мужа

Супруги вместе уже более 25 лет. Подписчики отметили внешнее сходство режиссера Андрея Кончаловского и его супруги, актрисы Юлии Высоцкой.

Телеведущая Юлия Высоцкая из-за диет стала похожей на своего 86-летнего мужа
Звезда "Не родись красивой" Нелли Уварова больше не играет главные роли в кино
Как сейчас живет звезда "Не родись красивой" Нелли Уварова
В США впервые используют новый способ казни — AP
AP: Алабама впервые хочет казнить заключенного в США, заставив дышать азотом
Работино стало сакральной целью ВСУ. ВС РФ готовят контрудар Любовь Степушова Предки российских олигархов жили в еврейских гетто Нью-Йорка Сергей Лебедев Владимир Зеленский мстит своему народу за еврейские погромы Сергей Фролов
В Киеве отметили, что ВСУ рискуют потерять Купянск, Харьков, Марьинку и другие города
Хакеры заставили слушать поляков гимн России и речь Путина: что известно об остановке поездов в Польше?
Как выглядит дом Меладзе и Брежневой на Рублевке за 350 миллионов рублей
Как выглядит дом Меладзе и Брежневой на Рублевке за 350 миллионов рублей
Последние материалы
Почтальон из Вашингтона помог бездомному котенку и выиграл 717 500$ в лотерее
Хирург Гадзиян: употребление животных жиров сильно повышает риск рака
Нутрициолог рассказала о пользе йогурта для похудения
Шойгу приготовил для Киева "работинский тактический мешок"
Симоньян: ведущий из США Такер Карлсон обратился с просьбой об интервью с Путиным
Баумейстер: "Ничто не поможет — Украина смертельно больна"
Экс-советник Кучмы Соскин предложил привлекать к ответственности киевские власти за ложь о контрнаступлении
Витамин B12 для мужского репродуктивного здоровья
Политолог рассказал, какую выгоду извлекает Запад из войны на Украине
Зеленский начал готовить "мощную осень для Украины"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников
X