Японцам в Китае сказали молчать или говорить тихо

2:05 Your browser does not support the audio element. Мир

В ответ на решение Японии сбросить очищенную радиоактивную воду с поврежденной атомной электростанции в Тихий океан японское правительство посоветовало своим гражданам, проживающим в Китае, вести себя сдержанно, в том числе тихо разговаривать в общественных местах. Этот шаг был предпринят после того, как Пекин подверг резкой критике действия Токио, обвинив их в эгоцентризме и нанесении ущерба окружающей среде и здоровью людей. Несмотря на тот факт, что ядерный надзорный орган Организации Объединенных Наций признал выброс воды безопасным, Китай упорствует в своем противодействии.

Фото: openverse

Китай усиливает свое послание посредством широкого освещения в государственных средствах массовой информации, осуждая действия Японии. Этот спор добавил напряжения к и без того сложным отношениям между двумя странами, которые были омрачены различными торговыми, геополитическими и историческими трениями.

В целях обеспечения безопасности посольство Японии в Китае разместило в пятницу на своем веб-сайте предупреждение, в котором гражданам рекомендуется быть осторожными на публике и избегать излишне громкого разговора по-японски. В рекомендации также содержался призыв к гражданам при планировании визита обращать внимание на окрестности посольства.

Между тем, японское консульство в Гонконге выпустило предупреждение о возможных протестах, связанных со сбросом воды, после демонстрации в четверг, на которой около 100 протестующих выразили свое несогласие со сбросом.

В Южной Корее посольство Японии аналогичным образом направило уведомление своим гражданам, посоветовав им проявлять осторожность и избегать любых ненужных столкновений из-за запланированного митинга возле посольства. Южнокорейские власти задержали 16 протестующих, которые в четверг вошли в японское посольство в Сеуле в рамках акции протеста.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.