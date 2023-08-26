После остановки зерновой сделки из порта Одессы вышло второе судно

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Из одесского порта после прекращения зерновой сделки в акваторию Чёрного моря вышло второе судно, находившееся там с февраля 2022 года. Информация об этом появилась в Telegram-канале украинского телеканала "ТСН.ua".

Фото: "File:Вид на морской вокзал (Одесса).jpg" by Георгий Долгопский is licensed under CC BY-SA 3.0.

"После остановки зерновой сделки из порта Одессы вышло второе судно. Речь идет о балкере Primus (ex Polarstar), он вышел из акватории одесского порта сегодня утром, а прибыл еще 20 февраля 2022 года", — сказано в посте.

Авторы уточнили, что пунктом назначения корабля является болгарский город Варна.

Первым судном, покинувшим порт Одессы после остановки зерновой сделки в середине августа, стал контейнеровоз Joseph Schulte, также пребывавший там с февраля прошлого года. Корабль, имеющий 30 тысяч тонн груза на борту, покинул порт по временному коридору в Чёрном море, который был открыт по распоряжению Киева.