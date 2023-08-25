Глава МИД Турции заявил, что Россию необходимо вернуть в зерновую сделку

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

Глава Министерства иностранных дел Турции, Хакан Фидан, выразил мнение о важности возвращения России в зерновую сделку, сообщает ТАСС.

Фото: creativecommons

По словам Фидана, возвращение Москвы в эту сделку имеет стратегическое значение для обеспечения безопасности портовой инфраструктуры, которая играет ключевую роль в поставках зерна. Дипломат подчеркнул, что атаки на портовую инфраструктуру, влияющую на процесс зерновых поставок, не могут быть одобрены. Именно по этой причине он поддерживает инициативу о возвращении России в эту сделку.

Фидан заверил, что Турция будет работать в этом направлении, чтобы добиться возвращения России в зерновую сделку.

В июле было объявлено о прекращении Россией участия в зерновой сделке. Пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, пояснил, что часть соглашения, касающаяся России, оставалась неисполненной, и из-за этого страна выходит из сделки.

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"Зерновая сделка": продовольствие как оружие