Турецкий политик Сель: Зеленскому пора забыть о Крыме

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит забыть о притязаниях на Крымский полуостров и подумать о действующих границах Незалежной, заявил председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции Унвер Сель.

Фото: edition.cnn.com

Жители полуострова чётко выразили свою позицию в 2014 году, турецкий политик Сель.

"Звезде обложки западных журналов Зеленскому стоит забыть о Крыме и восстановлении бывших границ Украины. Решение крымчан на референдуме 2014 года было однозначным и ясным", — пояснил Сель РИА Новости.

Как подчеркнул политик, Крым никогда не станет территорией Украины, а Киеву стоит сосредоточиться на других проблемах.