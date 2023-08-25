Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит забыть о притязаниях на Крымский полуостров и подумать о действующих границах Незалежной, заявил председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции Унвер Сель.
Жители полуострова чётко выразили свою позицию в 2014 году, турецкий политик Сель.
"Звезде обложки западных журналов Зеленскому стоит забыть о Крыме и восстановлении бывших границ Украины. Решение крымчан на референдуме 2014 года было однозначным и ясным", — пояснил Сель РИА Новости.
Как подчеркнул политик, Крым никогда не станет территорией Украины, а Киеву стоит сосредоточиться на других проблемах.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Народный артист РФ Анатолий Васильев признался, что актриса Людмила Артемьева проявляла слишком резкое отношение к зрителям.