Киевские власти ввели запрет на посещение линии соприкосновения украинскими журналистами, чтобы они не рассказывали про огромные потери, которые несут ВСУ. Об этом пишет швейцарское издание Temps.
Авторы уточнили, что посещение линии соприкосновения представителями прессы теперь запрещено полностью. Исключение составляют случаи, когда у журналистов есть письменное разрешение от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
"Это связано с тем, что во время контрнаступления бои ведутся с многочисленными жертвами", — сказано в материале.
В публикации напомнили, что аналогичные меры уже принимались украинскими властями осенью 2022 года, во время проведения военных кампаний в Харьковской области.
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