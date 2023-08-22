Temps: украинских журналистов ограничили в посещении линии соприкосновения, чтобы скрыть потери ВСУ

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Киевские власти ввели запрет на посещение линии соприкосновения украинскими журналистами, чтобы они не рассказывали про огромные потери, которые несут ВСУ. Об этом пишет швейцарское издание Temps.

Фото: "File:Ukrainian army self-propelled field gun firing in Donbass.jpg" by UTR News is licensed under CC BY 3.0.

Авторы уточнили, что посещение линии соприкосновения представителями прессы теперь запрещено полностью. Исключение составляют случаи, когда у журналистов есть письменное разрешение от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"Это связано с тем, что во время контрнаступления бои ведутся с многочисленными жертвами", — сказано в материале.

В публикации напомнили, что аналогичные меры уже принимались украинскими властями осенью 2022 года, во время проведения военных кампаний в Харьковской области.