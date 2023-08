Your browser does not support the audio element.

Киевские власти ввели запрет на посещение линии соприкосновения украинскими журналистами, чтобы они не рассказывали про огромные потери, которые несут ВСУ. Об этом пишет швейцарское издание Temps.

Фото: "File:Ukrainian army self-propelled field gun firing in Donbass.jpg" by UTR News is licensed under CC BY 3.0.