Действующий президент США Джо Байден во время работы вице-президентом использовал псевдонимы, чтобы скрыть коррупционные схемы своей семьи, заявили аналитики-консерваторы.
Так, по их данным, согласно документам из нацархива, в одном из писем "Роберту Питерсу" говорилось о том, что между Байденом и бывшим на тот момент президентом Украины Петром Порошенко должен состояться разговор.
При этом копия электронного послания предназначалась единственному человеку — сыну Байдена Хантеру.
"Зачем Байдену использовать псевдоним, чтобы передать эту информацию своему сыну? — задались вопросом аналитики консервативного издания Federalist. — Зачем он рассказал своему сыну о телефонном разговоре с украинским президентом?"
Впрочем, авторы указали, что всей Америке известно "зачем". По их данным, именно Байден присутствовал на деловых встречах с партнёрами сына.
Как уточнили аналитики, вероятно, таким способом семья уже действующего президента страны пыталась скрыть коррупционные схемы с иностранными "друзьями".
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