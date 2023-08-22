Federalist: Байден использовал псевдонимы для сокрытия коррупционных схем семьи

1:09 Your browser does not support the audio element. Мир

Действующий президент США Джо Байден во время работы вице-президентом использовал псевдонимы, чтобы скрыть коррупционные схемы своей семьи, заявили аналитики-консерваторы.

Фото: US President Joe Biden.Photographer: Ramsay De Give/Bloomberg

Так, по их данным, согласно документам из нацархива, в одном из писем "Роберту Питерсу" говорилось о том, что между Байденом и бывшим на тот момент президентом Украины Петром Порошенко должен состояться разговор.

При этом копия электронного послания предназначалась единственному человеку — сыну Байдена Хантеру.

"Зачем Байдену использовать псевдоним, чтобы передать эту информацию своему сыну? — задались вопросом аналитики консервативного издания Federalist. — Зачем он рассказал своему сыну о телефонном разговоре с украинским президентом?"

Впрочем, авторы указали, что всей Америке известно "зачем". По их данным, именно Байден присутствовал на деловых встречах с партнёрами сына.

Как уточнили аналитики, вероятно, таким способом семья уже действующего президента страны пыталась скрыть коррупционные схемы с иностранными "друзьями".