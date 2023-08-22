Гражданин России Михаил Краснов зарегистрировался на выборы мэра в одном из городов Колумбии Тунхи — столицы департамента Бояка. По словам Краснова, он намерен "развивать" пункт, так как для местных политиков муниципалитет лишь "касса".
Краснов родился в СССР, позже семья переехала в Германию, а в 2013 году Михаил получил колумбийское гражданство.
"Растет уровень преступности и коррупции, люди уезжают из Тунхи, потому что у нас нет работы, — рассказал россиянин РИА Новости. — Для них (политиков. — Прим. ред.) город — это касса, бизнес, и они не оставляют муниципалитету возможности для развития. Если политики не хотят развивать город, этим займёмся мы".
Краснов преподаёт в местном университете. Ему уже удалось собрать около 32 тысяч подписей в свою пользу.
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