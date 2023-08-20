Die Welt: Украине нужно мобилизовать три миллиона человек для победы над Россией

Украине необходимо мобилизовать три миллиона граждан, чтобы одержать победу над Россией. Об этом заявили обозреватели немецкого издания Die Welt*.

Фото: https://globeecho.com/tech/patreon-suspends-donation-page-for-nonprofit-giving-body-armor-to-ukrainian-army/

Авторы подчеркнули, что на территории Незалежной проживает около 30 миллионов человек, поэтому общая численность армии должна составлять не менее трёх миллионов. Эксперты не уточнили, на чём именно основан данный расчёт, но отметили, что в текущем конфликте нельзя победить при помощи санкций или беспилотников.

"Только в войне на истощение Украина может победить и освободить свою территорию", — сделали вывод авторы издания.

*Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.