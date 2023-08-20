RMF: страны ЕС могут наказать Польшу за отказ ввозить украинское зерно

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Если Польша не снимет запрет на ввоз украинского зерна после 15 сентября, часть европейских государств могут ввести против неё санкции. Об этом пишет RMF со ссылкой на собственные источники.

Фото: "Assorted grains" by Fir0002 is licensed under CC BY-SA 3.0.

Издание сообщает, что есть опасение ответных мер в торговле, которые могут ввести отдельные страны Евросоюза.

Варшава заявила, что введёт ограничения в одностороннем порядке, если ЕС не продлит запрет на импорт украинских зерновых культур, что будет нарушением и повлечёт за собой наложение штрафных санкций на Польшу, отмечает автор статьи.

Однако за продление запрета на украинское зерно выступают до 20 стран, говорится в материале.