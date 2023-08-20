Если Польша не снимет запрет на ввоз украинского зерна после 15 сентября, часть европейских государств могут ввести против неё санкции. Об этом пишет RMF со ссылкой на собственные источники.
Издание сообщает, что есть опасение ответных мер в торговле, которые могут ввести отдельные страны Евросоюза.
Варшава заявила, что введёт ограничения в одностороннем порядке, если ЕС не продлит запрет на импорт украинских зерновых культур, что будет нарушением и повлечёт за собой наложение штрафных санкций на Польшу, отмечает автор статьи.
Однако за продление запрета на украинское зерно выступают до 20 стран, говорится в материале.
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