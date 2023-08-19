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Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ могут потерять контроль над Купянском

0:51
Мир

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что вооружённые силы Украины (ВСУ) могут потерять контроль над Купянском, так как удержать оборону под Харьковом им не удаётся.

Экс-разведчик ВС США Риттер: ВСУ могут потерять контроль над Купянском
Фото: Стоп-кадр с видео

Эксперт в эфире U. S. Tour of Duty отметил, что армия России сейчас уже прорвалась и находится на пути к Купянску. А Украине не хватает военных. И батальоны приходится перебрасывать с одной точки на другую.

По словам разведчика, Киев бросает последние резервы в бой. Но пробиться им на передовой не удалось. Итоги украинского кризиса будут определяться на условиях российской стороны, так как ВСУ находятся на грани полного краха, заключил Риттер.

Ранее генерал Андрей Гурулёв назвал истинную цель боёв за Купянск.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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