Американский телеканал по ошибке назвал Байдена бывшим президентом

1:05 Your browser does not support the audio element. Мир

Телеканал CBS News в своем аккаунте в социальной сети X назвал Джо Байдена бывшим президентом Соединенных Штатов. Эта ситуация вызвала интересные реакции у некоторых читателей, которые приняли данное заявление за намек на будущие выборы президента.

Фото: "Joe Biden" by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Оставьте этот твит как превью к 2024 году", — иронично прокомментировал один из пользователей.

Также некоторые люди указали, что, возможно, это было сделано специально и не является ошибкой, а скорее преднамеренным действием, опережающим время. Имелось в виду, что это сообщение могло бы предвосхитить события будущей президентской гонки.

Несмотря на то, что сотрудники телеканала уже удалили этот пост, многие продолжают утверждать, что нет необходимости было этого делать. Они считают, что данное сообщение не являлось ошибкой и могло вызвать интерес и радость у читателей, воспринявших его как что-то более глубокое, чем просто опечатку.