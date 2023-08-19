Боррель о России: "Экономический карлик, бензоколонка с атомной бомбой"

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Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Жозеп Боррель назвал Российскую Федерацию "бензоколонкой с атомной бомбой".

Фото: "Hearing of Josep Borrell, High Representative / Vice President-designate, A stronger Europe in the World" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.

Эти слова, показывающие истинное отношение ЕС к РФ, он сказал в интервью испанскому изданию El Pais.

Боррелю задали вопрос о геополитических интересах Пекина и Москвы. В ответ глава европейской дипломатии назвал КНР настоящим игроком, а РФ — карликом.

"Китай — настоящий геополитический игрок, в то время как Россия — экономический карлик, она похожа на заправочную станцию, у владельца которой есть атомная бомба", — сказал Боррель.

Известный телеведущий и журналист Владимир Соловьёв уже дал комментарий словам главы евродипломатии.

"Удивительный кретин. Мало кто сделал столько для укрепления в нашем народе стойкого презрения к европейском политикам, как этот испанский неоколониалист", — отметил ведущий канала "Россия".