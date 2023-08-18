Запад сейчас решает, что выторговать у Москвы за сдачу Украины

Коллективный Запад готов разменять Украину на уступки с российской стороны.

Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.

Об этом сообщил белорусский военный эксперт Николай Бузин.

"Всё будет закончено тогда, когда стороны поймут, что невозможно достигнуть поставленных целей либо одна из сторон достигнет цели. Сегодня натовские страны поняли, что они не достигли результата — и готовы разменять Украину на другие уступки со стороны РФ. По всей вероятности, так и будет. Найдут способ, не потеряв лица, принять это решение", — в интервью информационному агентству "Белта" сказал Бузин.

По его словам, ядерной войны в обозримом будущем не произойдёт, хотя заявления такие идут со всех сторон.

Все, кто так легко размахивает ядерной дубиной, легко остановятся, поскольку и "золотой миллиард", и все другие хотят одного — жить, подытожил Бузин.