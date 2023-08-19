Немецкий концерн Rheinmetall в августе начнёт обслуживать танки ВСУ на Украине

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Один из крупнейших производителей военной техники в Европе, немецкий концерн Rheinmetall, начнёт свою работу на Украине в ближайшие дни.

Фото: "Rheinmetall Zentrale Düsseldorf" by Dacse is licensed under CC BY-SA 4.0.

По словам председателя правления Rheinmetall Армина Паппергера, деятельность концерна в Незалежной стартует с ремонта танков и проведения регламентных работ. В дальнейшие планы компании входит начало сборки боевых машин на Украине.

"Это может произойти быстро, там осталось достаточно хорошо оснащённых танковых заводов с советских времён", — пояснил Паппергер в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Аналитики подсчитали, что Rheinmetall стал одним из главных бенефициаров украинского конфликта, количество заказов показывает рекордный рост за последние два года. Сейчас руководство концерна ожидает двузначного увеличения оборота в следующие несколько лет.