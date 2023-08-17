Жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей не жалеют, что сделали выбор в пользу России. Об этом рассказала спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова, посетившая новые регионы.
Люди говорят, что выбора у них не было. Им пришлось выбирать только между жизнью "с согнутой шеей" и свободой, купленной такой дорогой ценой, отметила журналист.
По её словам, россиянам обязательно стоит съездить туда и провести там хотя бы три месяца, так как это основа, наш генетический золотой фонд.
"И когда ты видишь таких людей, ты по-другому смотришь на жизнь, на все твои маленькие неприятности тебе начхать, потому что ты прекрасно понимаешь, что есть вещи куда более важные, чем вот эти все наши плачи и слезы, что нам чего-то недодали, где-то чего-то не произошло. Им недодали, а они не плачут", — добавила Асламова.
По её мнению, этот золотой фонд России нужно использовать.
"Вот это настоящие люди, наши люди, которые нам нужны. И на них мы должны опираться, строя новую элиту, Им давать посты в Российской Федерации. Потому что мы знаем, на кого мы опираемся", — заключила коореспондент.
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