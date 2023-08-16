Newsweek: Зеленскому предстоит сделать сложный выбор — провалить наступление ВСУ или смириться с политическим поражением

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Неудачи контрнаступления Киева ведут к тому, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому придётся сделать самый нелёгкий выбор в его карьере — продолжать наступательные действия, теряя бойцов, или признать своё политическое поражение. Об этом пишет американский журналист Дэвид Бреннан в материале для Newsweek.

Фото: edition.cnn.com

"Перед Зеленским стоит невозможный выбор: пойти ва-банк и нарваться на дорогостоящий провал или сократить потери Украины и смириться с политически разрушительным поражением", — написал Бреннан.

Автор напомнил о разочаровании Запада от продолжающегося контрнаступления Киева. Постоянные военные неудачи сеют раздор в украинских политических элитах.

Обозреватель, ссылаясь на источники в Киеве, пишет, что часть украинских чиновников настаивает на прекращении контрнаступления, чтобы сохранить остатки ВСУ и иметь резерв на случай вероятной атаки ВС РФ. Другие украинские политики, включая главкома ВСУ Валерия Залужного, желают, чтобы активные наступательные действия продолжались.

Медленные темпы украинского наступления не устраивают Запад, об этом всё чаще пишут американские и европейские СМИ. Бреннан уверен, что ещё чуть-чуть, и представители киевских властей начнут искать виноватого в неизбежном и громком поражении ВСУ.