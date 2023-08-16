Политик Туртиайнен: Финляндия вряд ли долго пробудет в составе НАТО

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Экс-депутат парламента Финляндии Ано Туртиайнен считает, что его стране вряд удастся долго продержаться в составе Североатлантического альянса.

Фото: The New York Times / Olivier Matthys

По его мнению, вхождение в военный блок лишь навредило государству. Кроме того, он добавил, что перед вступлением Финляндии в НАТО гражданам не позволили озвучить собственную позицию и продемонстрировать недовольство.

Политик подчеркнул: из-за пропаганды может показаться, что все жители Финляндии мечтали о присоединении к альянсу.

"Я не верю, что это может длиться долго, потому что в Финляндии уже происходят вещи, которые представляют экзистенциальную угрозу для России", — отметил бывший депутат в беседе с РИА Новости.

Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что Хельсинки не обеспокоены планами Москвы повысить численность войск на государственной границе. По её словам, такая мера со стороны РФ была ожидаемой.