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Финляндию не обеспокоили планы России по повышению численности войск у границ

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Мир

Власти Финляндии не обеспокоены планами Российской Федерации по повышению численности войск на госгранице. Из заявления руководителя финского МИД Элины Валтонен следует, что эта мера Кремля была ожидаемой для Хельсинки, пишет Financial Times.

Финляндию не обеспокоили планы России по повышению численности войск у границ
Фото: cityfan.ru

Напомним, глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу ранее выступил с заявлением о том, что с созданием Московского и Ленинградского военных округов будут существенно усилены группировки войск на западных границах государства. Говоря о серьёзном дестабилизирующем факторе, Шойгу указал на вступление в Североатлантический альянс Финляндии и Швеции.

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Автор Светлана Куркина
Светлана Куркина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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