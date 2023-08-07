Финляндия стала ведущей страной ЕС, из которой чаще всего приезжают в Россию

0:55 Your browser does not support the audio element. Туризм

Финляндия возглавила рейтинг стран ЕС, чьи граждане чаще всего въезжают в Россию, пишет РБК со ссылкой на данные ФСБ.

Фото: cityfan.ru

По информации источника, в первой половине 2023 года, в Россию из Финляндии въехали 47,3 тысячи человек по разным целям. Также, РФ пользуется у Эстонии, откуда приехали 47,1 тысяч раз.

Тройку замыкает Германия, откуда в Россию приехали 36,3 тысячи человека, из них 17,5 тысяч с целью туризма. При этом, ФРГ является лидером в путешествиях в Россию и этот показатель вдвое выше, чем в прошлом году. Далее следуют Польша (5,7 тысячи) и Латвия (4,4 тысячи).

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