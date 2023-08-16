Офис генсека НАТО: Украина может вступить в альянс, отказавшись от части территорий

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Руководитель канцелярии генсека НАТО Стиан Йенсен предложил рассмотреть возможное присоединение Украины к альянсу в случае отказа Киева от ряда территорий.

Фото: Министерство обороны Украины / Архивное фото

По его словам, страны НАТО смогли добиться значительных подвижек в обсуждении вопроса о членстве Украины в Североатлантическом альянсе. Он отметил, что уступка некоторых территорий в пользу РФ — это один из возможных способов для принятия компромиссного решения.

"Я думаю, что решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО", — приводит Verdens Gang комментарий Йенсена.

Ранее советник руководителя офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Киев не собирается идти на какие-либо уступки в ходе конфликта с Россией ради получения места в составе НАТО. Он назвал такую перспективу "нелепой".