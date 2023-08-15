Киев не будет рассматривать уступку территорий ради членства в НАТО, об этом на своей официальной странице в Twitter* написал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
"Разменять территорию на зонтик НАТО? Это нелепо. Это означает осознанный выбор поражения демократии, разрушение международного права и передача войны другим поколениям", — написал он.
Подоляк призывает Североатлантический альянс ускорить процесс поставки вооружения на Украину, а также описывает сценарий "нового раздела Европы", который может начаться в случае победы России.
*компания признана экстремистской и запрещена в РФ
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