Не на все готова. Украина не планирует терять территории за членство в НАТО

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Киев не будет рассматривать уступку территорий ради членства в НАТО, об этом на своей официальной странице в Twitter* написал советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Фото: infosmi.net

"Разменять территорию на зонтик НАТО? Это нелепо. Это означает осознанный выбор поражения демократии, разрушение международного права и передача войны другим поколениям", — написал он.

Подоляк призывает Североатлантический альянс ускорить процесс поставки вооружения на Украину, а также описывает сценарий "нового раздела Европы", который может начаться в случае победы России.

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