CNN показал кадры июльской атаки Крымского моста морскими дронами ВСУ

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В эфире CNN показали кадры июльской атаки Украиной Крымского моста морскими дронами. На видео зафиксирован момент атаки одного беспилотника с 850 кг взрывчатки на автомобильную часть моста и другого — на железнодорожную часть с противоположной стороны.

Кадры атаки Крымского моста морскими дронами ВСУ

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк заявил, что это уникальная разработка киевских специалистов. Дрон получил название "Морской малыш" (Sea Baby). Малюк также пригрозил новыми террористическими атаками, в том числе в акватории Чёрного моря.

Напомним, в результате атаки на Крымский мост 17 июля погибла семья из Белгородской области и был ранен ребёнок.