В эфире CNN показали кадры июльской атаки Украиной Крымского моста морскими дронами. На видео зафиксирован момент атаки одного беспилотника с 850 кг взрывчатки на автомобильную часть моста и другого — на железнодорожную часть с противоположной стороны.
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк заявил, что это уникальная разработка киевских специалистов. Дрон получил название "Морской малыш" (Sea Baby). Малюк также пригрозил новыми террористическими атаками, в том числе в акватории Чёрного моря.
Напомним, в результате атаки на Крымский мост 17 июля погибла семья из Белгородской области и был ранен ребёнок.
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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров поделился важными новостями на международном форуме "Армия — 2023", который прошел во вторник, 15 августа. Он рассказал о возможном начале производства на бывшем заводе "Фольксваген" в Калуге уже в этом году, а также поделился надеждами на восстановление работы завода "Мерседес".