Шойгу: Россия и Китай успешно поддерживают контакты по военной линии

0:49 Your browser does not support the audio element. Мир

Министр обороны РФ Сергей Шойгу прокомментировал нынешнее взаимодействие Москвы и Пекина в области военного сотрудничества, сказав, что два государства поддерживают контакты по военной линии на высоком уровне. Такое мнение журналисты услышали во время XI Московской конференции по международной безопасности.

Фото: stat.mil.ru

"Поддерживаем контакты на высоком уровне, активно ведется делегационный обмен, проводим совместные учения и тренировки — это показывают все мировые каналы и не только — о нашем совместном патрулировании как на суше, море, так и в воздухе".

Сотрудничество с Китаем, уточняет Шойгу, ведется как в двустороннем формате, так и на многосторонней основе: в рамках Шанхайской организации сотрудничества и "СМОА плюс".