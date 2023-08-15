Министр обороны РФ Сергей Шойгу прокомментировал нынешнее взаимодействие Москвы и Пекина в области военного сотрудничества, сказав, что два государства поддерживают контакты по военной линии на высоком уровне. Такое мнение журналисты услышали во время XI Московской конференции по международной безопасности.
"Поддерживаем контакты на высоком уровне, активно ведется делегационный обмен, проводим совместные учения и тренировки — это показывают все мировые каналы и не только — о нашем совместном патрулировании как на суше, море, так и в воздухе".
Сотрудничество с Китаем, уточняет Шойгу, ведется как в двустороннем формате, так и на многосторонней основе: в рамках Шанхайской организации сотрудничества и "СМОА плюс".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Человек свободен всегда, заявил актёр Владимир Епифанцев.