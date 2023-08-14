Ливийский генпрокурор Сиддик ас-Сур сегодня выступила с требованием к властям Ливана об освобождении Ганнибала Каддафи. Корреспонденты РИА Новости пишут об этом со ссылкой на адвоката сына экс-лидера Ливии Муаммара Каддафи Шербеля Милада аль-Хури.
Напомним, в начале лета появилась информация о том, что находящийся в ливанской тюрьме Ганнибал Каддафи госпитализирован в критическом состоянии после продолжительной голодовки. Сын Каддафи объявил её в знак протеста против содержания под стражей с 2015 года без предъявления обвинений.
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