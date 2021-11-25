Сыну Муаммара Каддафи отказали в праве избираться президентом Ливии

Избирательная комиссия Ливии дисквалифицировала 25 из 98 кандидатов, баллотирующихся на пост президента, в том числе Саифа аль-Ислама Каддафи, сына лидера страны, свержение которого в 2011 году ввергло североафриканскую страну в десятилетнюю гражданскую войну.

Напомним, Каддафи объявил о решении "побороться за пост отца" 14 ноября и считался одним из лидеров президентской гонки. Однако в среду избирательная комиссия признала его неподходящим кандидатом. Это предварительное решение и может быть обжаловано в суде.

Военный прокурор в Триполи призвал комиссию дисквалифицировать Каддафи на основании его заочного осуждения в 2015 году за военные преступления, связанные с восстанием 2011 года, в результате которого был свергнут его отец.

Муаммар Каддафи правил Ливией более 40 лет, прежде чем был свергнут и убит повстанцами, поддерживаемыми НАТО.

Саиф аль-Ислам был выбран кандидатом от Народного фронта освобождения Ливии, группы сторонников его отца, официально созданной в 2016 году.

Каддафи отреагировал на это решение, указав на то, что

"Генерал Халифа Хафтар имеет две судимости по уголовным делам — военный трибунал 1987 года за его сдачу Чаду и гражданский приговор 1993 года за заговор с целью свержения правительства, — однако он не был отстранен от участия в выборах. А ещё Хафтар, который командует вооруженными силами базирующегося в Тобруке правительства, контролирующего восточную Ливию, имеет гражданство США и, следовательно, не имеет права быть президентом Ливии".

Совет Безопасности ООН в среду опубликовал заявление, в котором подчеркнул важность выборов для мира и примирения в Ливии и призвал все стороны уважать права своих политических оппонентов "до, во время и после” голосования, которое назначено на 24 декабря.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.