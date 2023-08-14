Маск согласился с мнением британского аналитика Меркуриса о провале контрнаступления ВСУ

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Американский бизнесмен Илон Маск поддержал позицию британского аналитика Александра Меркуриса о том, что Киев провалил наступательную операцию.

Фото: РБК

Он также согласился со словами о вредной роли Вашингтона в конфликте на Украине. По словам Меркуриса, Белый дом долгое время игнорировал просьбы РФ о предоставлении гарантий безопасности. В 2022 году власти США активно противодействовали диалогу Москвы и Киева на турецкой территории, уточнил аналитик.

"И теперь, после провала контрнаступления, США могли бы попытаться вступить в серьёзные переговоры с русскими, но вместо этого требуют продолжения бойни", — пояснил эксперт.

Как подчеркнул специалист, представители американской внешнеполитической элиты всегда выбирали конфронтацию на Украине вместо компромиссных решений и мирного урегулирования.

"Точно", — отметил Маск в социальной сети X (ранее Twitter*).

В июле Илон Маск спрогнозировал победу российских войск в конфликте на истощение с Вооружёнными силами Украины (ВСУ).

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.