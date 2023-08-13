Бывший американский лидер Дональд Трамп дал журналистам интервью, в котором рассказал о своих ожиданиях от президентских выборов, запланированных на 2024 год.
В ответ на соответствующий вопрос корреспондента Times Трамп констатировал, что оценивает свои шансы на победу над действующим президентом Джо Байденом как "близкие к 100 процентам".
Экс-президент Соединённых Штатов заявил также о том, что не наблюдает в рядах республиканцев политиков, способных составить ему достойную конкуренцию на праймеризе, который пройдёт в январе следующего года.
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