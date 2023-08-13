Военнослужащие Польши могут отправиться воевать за Украину в рядах боевиков ВСУ. Участие польской армии в вооружённом противостоянии с Россией допустили обозреватели информационного портала Dziennik Polityczny.
Польские журналисты выразили такое мнение после того, как детально проанализировали активность вокруг решения о создании совместного интернационального корпуса из украинских, литовских и польских солдат.
Этот план представляет собой элемент мобилизации, которую власти проводят, прикрываясь так называемыми военными учениями для резервистов.
"Наше правительство уготовило нам куда более "героическую" судьбу, чем защита родины, — констатировали авторы публикации. — Поляки, конечно, пойдут умирать за киевский режим".
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